В Украине появились новые монеты

Сегодня, 21 мая, Нацбанк ввел в обращение 2 памятные монеты "Мгарский Спасо-Преображенский монастырь". Это монеты номиналом 5 и 10 грн, изготовленные из нейзильбера и серебра.

Монеты продолжая серию "Памятники архитектуры Украины", передает НБУ.

Автор: Нацбанк Серебряную монету номиналом 10 грн выпустили тиражом 2,5 тыс. шт. Монета 5 грн из нейзильбера имеет тираж 40 тыс. шт.

На лицевой стороне монет в окружении фрагментов барочной лепнины слева размещена фигура казака, справа - монаха.

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Внутреннюю сторону украшает изображение сооружений монастыря в отделке декоративных барочных элементов с растительным орнаментом.

Серебряную монету номиналом 10 грн выпустили тиражом 2,5 тыс. шт. Монета 5 грн из нейзильбера имеет тираж 40 тыс. шт.

На территории Киевского национального экономического университета установили памятник украинской монете номиналом 1 гривна под названием "Гривна Всемогущая". По словам координатора проекта Андрея Павловского, монета символизирует символ крепкой украинской экономики, расцвета социального и экономического благосостояния страны.