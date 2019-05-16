"А это - памятник гривне": в столице установили скульптуру нацвалюте

Фото: Fb/Андрій Павловський

На территории Киевского национального экономического университета установили памятник украинской монете номиналом 1 гривна под названием "Гривна Всемогущая".

По словам координатора проекта Андрея Павловского эта монета символизирует символ крепкой украинской экономики, расцвета социального и экономического благосостояния страны.

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"Проект Гривна Всемогущая обошелся нам в 300 тыс грн. Меценатами выступили предприниматели, студенты, работники из разных сфер нашей жизни и даже пенсионеры. Нам понадобилось больше года, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Это было не просто, но мы верили и продолжаем верить , что и энергия и те пожелания, которые вкладывали люди в эту монету своими средствами будет работать только на благо нашей страны, - написал Павловский. - и хочется всем нам пожелать процветания Украины, чтобы наши граждане могли у себя в стране реализовать свои мечты. Мы глубокую историю и м и прекрасное будущее. Пусть эта монета станет символом перемен и достатка наших граждан. Хочется пожелать украинской гривны прочности и силы".

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