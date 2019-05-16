"А это - памятник гривне": в столице установили скульптуру нацвалюте

 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 29317
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 855
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1296
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2007
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 747
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 315
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6121
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7281
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1818
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
4
11
6
4
23
Скульптуры &quot;одели&quot; в вышиванки
Скульптуры "одели" в вышиванки
Как выглядит Байковое кладбище на рассвете
Как выглядит Байковое кладбище на рассвете
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
Украинские дороги начали мыть с &quot;шампунем&quot;
Украинские дороги начали мыть с "шампунем"
Состоялся 10-й Old Car Land
Состоялся 10-й Old Car Land
Видео
Все видео
В многоэтажке произошел смертельный пожар
В многоэтажке произошел смертельный пожар
Одного водителя раздавило, другой сломал шею: страшное ДТП под Киевом
Одного водителя раздавило, другой сломал шею: страшное ДТП под Киевом
Жінка устроила в квартире приют для бездомных животных
Жінка устроила в квартире приют для бездомных животных
"Найти и сжечь мерс": мажор избил водителя маршрутки, размахивая пистолетом
"Найти и сжечь мерс": мажор избил водителя маршрутки, размахивая пистолетом
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 252
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 513
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1647
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9261
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1314
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 0
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
четверг, 16 мая 2019 12:34

"А это - памятник гривне": в столице установили скульптуру нацвалюте

  Комментировать
&quot;А это - памятник гривне&quot;: в столице установили скульптуру нацвалюте
Фото: Fb/Андрій Павловський

На территории Киевского национального экономического университета установили памятник украинской монете номиналом 1 гривна под названием "Гривна Всемогущая".

По словам координатора проекта Андрея Павловского эта монета символизирует символ крепкой украинской экономики, расцвета социального и экономического благосостояния страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол

"Проект Гривна Всемогущая обошелся нам в 300 тыс грн. Меценатами выступили предприниматели, студенты, работники из разных сфер нашей жизни и даже пенсионеры. Нам понадобилось больше года, чтобы воплотить этот проект в жизнь. Это было не просто, но мы верили и продолжаем верить , что и энергия и те пожелания, которые вкладывали люди в эту монету своими средствами будет работать только на благо нашей страны, - написал Павловский. - и хочется всем нам пожелать процветания Украины, чтобы наши граждане могли у себя в стране реализовать свои мечты. Мы глубокую историю и м и прекрасное будущее. Пусть эта монета станет символом перемен и достатка наших граждан. Хочется пожелать украинской гривны прочности и силы".

С 14 мая в Киеве заработает сервис совместных поездок Uber Shuttle. Стоимость за поездку стартует от 15 грн. Запуск нового транспорта в столице анонсировал мэр Виталий Кличко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"А это - памятник гривне": в столице установили скульптуру нацвалюте». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

В Украине уничтожили 30% виноградников

В России умер политзаключенный-украинец

Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

Казаки с татарами разбили поляков

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 55757
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 36274
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 30520
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 29299
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 25884
Новости Киева
Под Верховной Радой снова столкновения: митингуют "евробляхеры"
Под Верховной Радой снова столкновения: митингуют "евробляхеры" Просмотров: 828
Скульптуры "одели" в вышиванки
Скульптуры "одели" в вышиванки
4
 Просмотров: 207
Как выглядит Байковое кладбище на рассвете
Как выглядит Байковое кладбище на рассвете
11
 Просмотров: 2178
В многоэтажке произошел смертельный пожар
В многоэтажке произошел смертельный пожар
 Просмотров: 333
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
6
 1 Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
7
Коломойский вернулся в Украину - журналист
6
Лещенко требует от Луценко представления на себя
5
Порошенко подписал закон о языке
4
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 4970
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua