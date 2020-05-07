В Украине появились 200 000 одной монетой

Сегодня приобрести памятную монету-карбованец 1995 года выпуска можно у коллекционеров. Просят от 50 до 200 грн. Фото: Gazeta.ua

7 мая 1995 года Национальный банк в обращение выпустил юбилейную монету номиналом 200 000 крб. Дату выбрали не случайно. Монету посвятили 50-летию победы во Второй мировой войне.

Она была первой памятной монетой-карбованцем, которую Нацбанк успел отчеканить в течение 1995-1996 годов. Далее национальной валютой независимой Украины стала гривна.

Монету из мельхиора весом более 14 г выпустили тиражом 250 тыс. шт. На аверсе в обрамлении ветвей калины расположен государственный герб Украины. На обратной стороне монеты - собор Святой Софии Киевской и памятник Богдану Хмельницкому.

1995-го юбилейная монета стоила 390 тыс. крб. В то же время средняя зарплата украинцев составляла более 7 млн ​​крб. В обращении находились купоны номиналом 200 000, 500 000 и даже 1 000 000 крб. В магазинах рассчитывались нераспакованными пачками денег. Коробка спичек стоила 1 тыс. крб, хлеб - 2 тыс. Килограмм свинины продавали за 54 тыс., говядины - 35,5 тыс. крб. Молоко стоило 4,6 тыс.крб/л, сметана - 24,5 тыс. крб/л. За десяток яиц просили 33 тыс. крб. В августе 1996-го цены выросли до 600-800 тыс. крб за килограмм говядины или свинины.

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Сегодня приобрести памятную монету-карбованец 1995 года выпуска можно у коллекционеров. Просят от 50 до 200 грн.

С 2014 года в Украине продолжается оптимизацию номинального ряда гривны. В октябре 2019-го из обращения вывели монеты 1, 2, 5 коп. Следующим шагом будет отказ от 25 коп. Их уже прекратили производить. Планируют оставить 6 монет - 10, 50 коп, 1, 2, 5 и 10 грн. Будет столько же бумажных банкнот - 20, 50, 100, 200, 500, 1000 грн.