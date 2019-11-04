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понедельник, 04 ноября 2019 13:01

В Украине подорожало жилье

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В Украине подорожало жилье
На первичном рынке в течение года однокомнатные квартиры подорожали на 5%. Фото: glavcom.ua

За год в Украине подорожала недвижимость.

Квартиры всех категорий теперь стоят дороже, сообщили в выпуске ТСН.Ранок.

На первичном рынке в течение года однокомнатные квартиры подорожали на 5%.

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Цена такого же жилья на вторичном рынке выросла почти на 12%. Двухкомнатные квартиры так же подорожали.

Наиболее выросли в цене трехкомнатные квартиры. На первичном рынке они стоят на 10% больше. На сегодняшний день квадратный метр нового жилья стоит около 34 тысяч гривен.

В октябре дешевле всего стоила однокомнатная квартира площадью 26 м² на ул. Телиги в Шевченковском районе столицы - $18 тыс. Жилье площадью 31 м² на ул. Радченко в Соломенском районе продали за $24 тыс.

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