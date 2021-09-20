В Украине подешевели овощи, крупы и сахар

Минагрополитики заметило незначительное снижение цен на крупы. Фото: poltava.to

В Украине за последний месяц снизились цены на овощи борщевого набора, некоторые крупы и сахар.

Об этом сообщает Министерство агрополитики и продовольствия со ссылкой на данные областных госадминистраций.

"Относительно прошлого месяца на 7% снизились цены на картофель, а по сравнению с прошлым годом - на 14%. За прошлый месяц потеряли в цене морковь - 25%, 24% - свекла. Капуста и лук подешевели на 12% и 16%", - говорится в сообщении.

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По сравнению с прошлым месяцем незначительно снизились цены на крупы: ячменная (-1%), гороховая (- 3%), кукурузная (-1%).

Сахар также подешевел на 3% за последний месяц.

Молоко высшего сорта и мясо кур изменилось в цене на 3%, мясо крупного рогатого скота на 6% и свинины на 7%. Цены на подсолнечное масло не выросли.

"По большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом исчислении в пределах инфляции или с небольшим отклонением", - сообщили в министерстве.

С начала 2021 года в Украине значительно подорожали продукты. Больше всего выросли цены на овощи, подсолнечное масло и сахар. В сравнении с декабрем 2020-го лук подорожал на 107,8% до 10,6 грн/кг, морковь - на 71,5% до 10,3 грн/кг, свекла - на 72,4% до 9,3 грн/кг. Подсолнечное масло подорожало на 52,9% до 64,3 грн/л, сахар на - 37,3% до 28,7 грн/кг.