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четверг, 25 февраля 2021 13:23

В Украине откроется первый фирменный магазин SONY: где и когда

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В Украине откроется первый фирменный магазин SONY: где и когда
26 февраля откроется первый в Украине фирменный магазин Sony. Фото: pexels.com

В киевском ТРЦ Blockbuster Mall 26 февраля откроется 1-й в Украине фирменный магазин Sony Centre.

В магазине будут представлены ассортимент видео-, фото-, аудиотехники, телевизоров и PlayStation. Можно будет найти карты памяти, аккумуляторы и другие аксессуары. Также магазин оснащен специальными зонами для тестирования, пишет Keddr в Telegram-канале.

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Вся продукция сертифицирована и обеспечена гарантией производителя. Работает доставка товаров в другие города. Заказ из онлайн-магазина можно забрать с Sony Centre самовывозом. В зонах тестирования можно будет испытать наушники, аудиосистемы и телевизоры и другие приборы компании.

В начале февраля в Украине заработал 1-й офлайн-магазин IKEA в Украине. Это крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома. Шведская компания пыталась зайти на украинский рынок в течение 15 лет.

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Дата
25
февраля

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