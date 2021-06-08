В Украине образовался дефицит электроэнергии

 
Ексклюзивы
1/5
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 540
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
Просмотров: 261
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1044
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1836
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 738
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 702
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 25345
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 648
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 972
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1350
Фото
Все фото
11
4
15
15
5
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Конец эпохи бедности: &quot;слуги народа&quot; носят рубашки за семь средних пенсий
Конец эпохи бедности: "слуги народа" носят рубашки за семь средних пенсий
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 603
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 693
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 369
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 486
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 13:58

В Украине образовался дефицит электроэнергии

  Комментировать

Дефицит электроэнергии на 8% спроса образовался в вечерние часы в Украине.

Дефицит предложений электроэнергии наблюдается в Украине в июне на рынке РДН - "на сутки вперед" . Об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка".

5 июня на 22:00 дефицит электроэнергии составил 320 МВт, или 8% спроса, который был в этот час на РДН.

Такой дефицит электроэнергии привел к скачку цены. В последние дни цена на это время выросла до 2048 грн/МВт-час. По сравнению с показателем средней цены на РДН в мае, эта цена выше на 120%.

 

1 июня в Минэнерго состоялось совещание под руководством министра Германа Галущенко, по результатам которого министерство обратилось с письмом к НКРЕКП с предложением, в частности, ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РДН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 1 июля электроэнергия вдвое подорожает - прогноз

Ранее с этой инициативой выступал холдинг ДТЭК Рината Ахметова и народный депутат Людмила Буймистер, которую СМИ называют среди самых активных лоббистов энергетических интересов ДТЭК.

Такие инициативы министра Галущенко и компании ДТЭК приведут к снижению конкуренции и усилению рыночной власти компании ДТЭК и других на "рынке на сутки вперед", по словам основательницы "Лиги Антитраста" Агии Загребельской.

7 июня в аварийный ремонт выведены два энергоблока ТЭС: на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС. Оба принадлежат компании ДТЭК Ахметова. Последний раз блоки ТЭС, в основном группы ДТЭК, массово выводили в аварийный ремонт в разгар февральских морозов. Тогда такая ситуация на фоне уменьшения объема производства атомной генерации создала в стране энергетический кризис. После остановки блоков ТЭС цены на РДН взлетели на 18% и, по итогам первой недели февраля, составили 1720 грн / МВт-час. После открытия импорта из России и Беларуси и наращивания его объемов цены снизились.

В мае Украина по инициативе Минэнерго временно, до 1 октября, запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Перед этим с заявлением об ограничении импорта электроэнергии из этих стран к правительству обратилась ДТЭК.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине образовался дефицит электроэнергии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Напечатали самую важную книгу века

Будущий президент Украины загремел за решетку

Расстрел за измену: как работал закон в СССР

Начались бои за Луганский аэропорт

Рак головного мозга: кто чаще болеет

"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого

Пламя охватило нефтебазу под Киевом. Сгорели люди

Основали грязевой курорт

Вышли "Охотники за привидениями"

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 9756
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 9198
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 6300
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать Просмотров: 3780
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 3672
Экономика
Вывод в правовое поле нелегальных АЗС принесет бюджету миллионы - Анна Чуб
Вывод в правовое поле нелегальных АЗС принесет бюджету миллионы - Анна Чуб Просмотров: 99
Отдых в Украине: посчитали стоимость жилья у моря и в Карпатах
Отдых в Украине: посчитали стоимость жилья у моря и в Карпатах Просмотров: 360
Более 5 тыс. с каждой семьи: как выросли долги за коммуналку
Более 5 тыс. с каждой семьи: как выросли долги за коммуналку Просмотров: 234
Потеря плодородия: 6 млн га земель в Украине законсервируют
Потеря плодородия: 6 млн га земель в Украине законсервируют Просмотров: 252
Доллар ощутимо подешевел
Доллар ощутимо подешевел Просмотров: 468
Больше всего комментируют
9
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
6
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
1
"Северный поток" достроят до конца года
1
Чем отличается отношение к войне Зеленского и Порошенко
Голосов: 26537
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть