В Украине образовался дефицит электроэнергии

Дефицит электроэнергии на 8% спроса образовался в вечерние часы в Украине.

Дефицит предложений электроэнергии наблюдается в Украине в июне на рынке РДН - "на сутки вперед" . Об этом свидетельствуют данные "Оператора рынка".

5 июня на 22:00 дефицит электроэнергии составил 320 МВт, или 8% спроса, который был в этот час на РДН.

Такой дефицит электроэнергии привел к скачку цены. В последние дни цена на это время выросла до 2048 грн/МВт-час. По сравнению с показателем средней цены на РДН в мае, эта цена выше на 120%.

1 июня в Минэнерго состоялось совещание под руководством министра Германа Галущенко, по результатам которого министерство обратилось с письмом к НКРЕКП с предложением, в частности, ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РДН.

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Ранее с этой инициативой выступал холдинг ДТЭК Рината Ахметова и народный депутат Людмила Буймистер, которую СМИ называют среди самых активных лоббистов энергетических интересов ДТЭК.

Такие инициативы министра Галущенко и компании ДТЭК приведут к снижению конкуренции и усилению рыночной власти компании ДТЭК и других на "рынке на сутки вперед", по словам основательницы "Лиги Антитраста" Агии Загребельской.

7 июня в аварийный ремонт выведены два энергоблока ТЭС: на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС. Оба принадлежат компании ДТЭК Ахметова. Последний раз блоки ТЭС, в основном группы ДТЭК, массово выводили в аварийный ремонт в разгар февральских морозов. Тогда такая ситуация на фоне уменьшения объема производства атомной генерации создала в стране энергетический кризис. После остановки блоков ТЭС цены на РДН взлетели на 18% и, по итогам первой недели февраля, составили 1720 грн / МВт-час. После открытия импорта из России и Беларуси и наращивания его объемов цены снизились.

В мае Украина по инициативе Минэнерго временно, до 1 октября, запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Перед этим с заявлением об ограничении импорта электроэнергии из этих стран к правительству обратилась ДТЭК.