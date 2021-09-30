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пятница, 01 октября 2021 04:26

В Украине насчитали 33 тыс. несанкционированных свалок

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В Украине насчитали 33 тыс. несанкционированных свалок
Фото: pixabay.com

В Украине существует более 33 тысяч несанкционированных свалок и 6 тысяч свалок, которые сложно считать контролируемыми.

Ежегодно в Украине образуется 10 млн твердых бытовых отходов, сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

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"Мы считаем, что необходимо принять рамочный законопроект, вокруг которого уже давно ведутся дискуссии, об управлении отходами. Именно он даст возможность установить правила и дать старт для разработки других сектороальних законопроектив в сфере", - добавила заместитель главы ОП.

Согласно решению СНБО, все общины к концу года должны создать региональные планы управления отходами, которые в дальнейшем должны стать частью национального плана.

В Полтаве коммунальщики начали вывозить мусор со двора частного дома на ул. Небесной сотни, 55. Хозяйка превратила двор на нелегальную свалку, мусор достиг крыши.

Соседи пытались бороться с проблемой, обращались к городским властям. Но безрезультатно, говорят. От горы мусора отгородились шифером - подперли кучу, чтобы она не заваливалась на их дворы. Летом вокруг распространялся смрад, жалуются люди.

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Дата
01
октября

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