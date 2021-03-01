В Украине начали дорожать билеты на поезд: цены будут расти ежемесячно

Суммарное повышение за год составит около 20%. Фото: unsplash.com

С 1 марта в Украине началось подорожание билетов на поезда. Цены будут повышаться на 2% ежемесячно.

Суммарное повышение за год составит около 20%. Рост цен на билеты предусматривает финансовый план Укрзализныци на 2021 год, передает "Укринформ".

"Будут ли повышены цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки - я бы не назвал это повышением, это у нас будет такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2 процента в месяц до конца года, это предусмотрено финансовым планом Укрзализныци, но одновременно есть возможность, если вы покупаете билет заранее, до 40 процентов получать скидки", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Министр отметил, что сэкономить на проезде можно, если покупать билеты заранее. Впрочем, такая скидка распространяется только на билеты в 1-й класс Интерсити+.

Дополнительные доходы от роста тарифов должны составить 557,9 млн грн. Их планируют потратить на модернизацию подвижного состава и инфраструктуры.

Укрзализныця начала продавать льготные билеты на поезда Интерсити+ через чат-боты в Viber и Telegram.