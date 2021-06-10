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четверг, 10 июня 2021 11:24

В Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках

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В Украине начал действовать закон об электронных трудовых книжках

Сегодня, 10 июня вступил в силу закон о переходе на электронные трудовые книжки.

Автор: Елена Луценко
  Отказ от бумажных трудовых книжек и постепенный переход к электронной форме будет происходить в течение 5 лет
Отказ от бумажных трудовых книжек и постепенный переход к электронной форме будет происходить в течение 5 лет

Документ вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме, использования этих сведений для подтверждения стажа работы и назначения пенсий.

На законодательном уровне урегулировали вопрос автоматического назначения пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины.

Отказ от бумажных трудовых книжек и постепенный переход к электронной форме будет происходить в течение 5 лет. За этот период в Держреетр должны внести сведения из бумажных трудовых книжек. Одновременно будут действовать как бумажные книги, так и электронная форма.

Вводится автоматическое назначение пенсии без личного обращения человека с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

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Эти изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности. Также это упростит учет данных об образовании и квалификации.

Пенсионный фонд запустил сервис aвтoмaтического назначения пенсии и мобильное приложение.

Сервис позволяет заблаговременно предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию. Соответствующее заявление украинцы смогут зaполнить еще до достижения пенсионного возраста.

Сделать это предлагают через сайт ПФУ или мoбильное приложение "Пенсионный фoнд" с помощью квалифицированной электронной подписи.

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Дата
10
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