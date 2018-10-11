В Украине массово закрывают банковские отделения

Больше всего отделений закрыли Ощадбанк и ПриватБанк. Фото: dengi.ua

В Украине с 1 апреля по 1 октября количество банковских отделений сократилось с 9,440 тыс. до 8,750 тыс.

Больше всего отделений закрыл Ощадбанк - 383. Приватбанк закрыл 177 отделений. Укрсоцбанк - 65, сообщили в Национальном банке.

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За это время более 7 банковских отделений открыл Укрбудінвестбанк. А-Банк открыл 5 отделений, Укргазбанк - 4.

Крупнейшая региональная сеть в Ощадбанке и Приватбанке. Насчитывается 2,744 тыс. и 2,38 тыс. отделений соответственно. Райффайзен Банк Аваль имеет 503 отделения по Украине. УкрСиббанк - 310, Альфа-банк - 250.

В мире и в Украине сокращается количество банковских отделений. Увеличивается количество тех, кто пользуется онлайн-банкингом. Уже сейчас существуют банки без отделений. Все операции проводят через интернет.