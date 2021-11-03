В Украине изменят систему учета газа: что значит для потребителей

В Украине появятся энергоединицы вместо кубометров. Фото: Украинская правда

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №2553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".

Законопроект позволит выполнить обязательства Украины по договору об учреждении Энергетического сообщества и по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Его поддержали 250 депутатов, сообщает "Укринформ".

Расчеты на рынке природного газа во время приемки-передачи в/из газотранспортной или газораспределительной системы, купли-продажи, поставки, потребления природного газа, предоставления услуг по транспортировке, распределению, хранению (закачке, отбору) природного газа или услуг установки LNG будут осуществляться по объемам природного газа в единицах энергии – киловатт-часах (кВт-час). Кроме того, в платежках за услуги поставки тепла информация о потребленном потребителем объеме услуги будет предоставляться в киловатт-часах.

"Дорабатывая законопроект в комитете, мы отреагировали на несколько проблем, которые сформировались на газовом рынке в этот отопительный сезон. В частности, для объединений совладельцев многоквартирных домов мы установим цену газа, которая установлена ​​для населения", - сообщил в ходе обсуждения законопроекту член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Жупанин.

Нормы об учете газа в энергетических единицах заработают с 1 мая 2022 года. Норма о равных ОСМД к категории населения начнет действовать после подписания законопроекта президентом Украины.

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Президент Зеленский обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани возможность и условия поставки в Украину сжиженного катарского газа.