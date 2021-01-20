В Украине дорожает автогаз: кто предлагает самую высокую цену

Средняя стоимость автогаза по Украине выросла на 6 коп/л. Фото: pixabay.com

20 января украинские розничные сети повысили стоимость сжиженного газа. Цены выросли на 10-30 коп/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

Самую высокую цену предлагает сеть SOCAR - 13,76 грн/л. Подорожание составило 28 коп.

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В сети WOG продукт подорожал на 11 коп/л, до 13,61 грн/л. Glusco подняла цены на 20 коп/л, до 12,55-12,95 грн/л.

Больше всего цены выросли у сети Shell - на 35 коп/л, до 12,72 грн/л. Газ в сетях "Автотранс" и "Авантаж 7" прибавил в цене 30 коп/л.

AMIC, "БРСМ-Нафта", KLO, BVS, Chipo, "Фактор", SUN OIL и Motto увеличили цифры ценников на 5-20 коп/л.

Средняя стоимость автогаза по Украине выросла на 6 коп/л - 12,83 грн/л.

18 января стоимость сжиженного газа в розничных сетях АЗС повысилась в пределах 10-40 коп/л. Его средняя цена по Украине составляет 12,61 грн/л.