В Украине дорожает автогаз: как изменились цены за выходные

В общем газ подорожал на 9 коп/л. Фото: pexels.com

За выходные средняя цена на автогаз в сетях АЗС выросла до 12,98 грн/л. В общем газ подорожал на 9 коп/л.

По данным Консалтинговой группы "А-95", оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза из ДПС с 4 по 22 января выросла до 20 350 грн/т. Рост составил 1650 грн/т, или 8,8%, сообщает Enkorr.

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В сети WOG продукт подорожал на 18 коп/л, до 13,79 грн/л. Glusco и "Фактор" подняли цены на 30 коп/л, до 13,21 и 12,50 грн/л соответственно.

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 15 и 10 коп/л, до 13,39 и 12,22 грн/л соответственно. Консолидированная сеть "Привата" повысила цены на 6-10 коп/л, до 12,30-12,31 грн/л.

Такие сети как AMIC, Shell, SOCAR, "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-20 коп/л.

20 января украинские розничные сети повысили стоимость сжиженного газа. Цены выросли на 10-30 коп/л.