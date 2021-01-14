В Украине больше других стран выросла минимальная зарплата

В пересчете на доллары украинская зарплата остается одной из самых низких. Фото: pixabay

С 1 января 2021 года минимальная зарплата выросла на 27% по сравнению с прошлым годом - от 3802 грн до 4830 грн.

Это наибольший рост выплат, который зафиксировали среди 56 стран исследователи Picodi.com.

Отмечается, что в пересчете на доллары украинская зарплата остается одной из самых низких - $171.

"В Германии минимальная зарплата выросла на 1,5 процента, в Польше на 9,8 процента, а в Беларуси на 6,7 процента", - говорится в исследовании.

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В исследовании участвовало 56 стран, в которых существует установленная правительством минимальная заработная плата. В некоторых странах она не подлежит налогообложению, поэтому рассматривали суммы нетто, то есть деньги, которые работник получает на руки.

Треть исследуемых стран не решилась повышать минимальную оплату труда с января 2021 года. Среди них Армения, Азербайджан, Эстония и США, где федеральная ставка не менялась с 2009 года.

Кабинет министров принял решение об увеличении зарплат чиновникам. Сумму минимального оклада подняли до 4540 грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 января.