В Украине 40% растворимого кофе является подделкой: как распознать

Чаще подделывают растворимый сублимированный кофе. Фото: pexels.com

Украинцам советуют тщательно выбрать кофе перед покупкой. Почти половина растворимого кофе в стране является фальсификатом.

Шанс купить подделку растет на открытых рынках и в сети. Фактически люди покупают кофейный напиток, содержащий различные добавки, заявили в эфире канала "Украина 24" эксперт Европейской бизнес-ассоциации Сергей Вербов и технолог кофейного производства Кристина Радчук.

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Чаще подделывают растворимый сублимированный кофе, который пользуется большим спросом. Рынок фальсификата этой продукции - 40%.

Чтобы избежать подделки, специалисты рекомендуют покупать кофе в магазинах и обязательно получать фискальный чек на товар.

Нужно понимать разницу между натуральным растворимым кофе и кофейным напитком. В состав натурального должен входить только кофе, а кофейный напиток может содержать всего лишь около 15%. Все остальное - злаковые добавки.

Фальшивые деньги в Украине продают через интернет, распространяют в торговых точках. Чаще всего подделывают купюру номиналом в 500 грн.