В украинцев выманивают деньги с помощью служб такси

Злоумышленники звонят жертвам, представляются водителями такси и просят назвать код с смс-сообщения. Затем списывают большие суммы за поездки.

Об этом пишут на странице "Харьков City" в Facebook.

"Пришло смс от службы такси Bolt с четырехзначным кодом. Позвонил неизвестный номер, представился водителем этой службы такси и сказал, что нечаянно принял с моего номера заказа, а чтобы его отменить, попросил код с смс", - говорится в посте.

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После этого с аккаунта пользователя начали заказывать поездки из разных областей Украины.

"На один из вызовов успела приехать машина, стоимость поездки была 7 тысяч гривен. Деньги списать не успели, я вовремя позвонил водителю и предупредил его, попросил отменить заказ", - пишут на странице группы.

Автор: Facebook Раскрыли новую схему мошенников

Пользователи соцсетей рассказывают, что находят в своих авто записки с номерами телефонов. До этого они закрывали машину и оставляли ее на парковке.