В Швейцарии нашли 60 млн франков, незаконно выведенных из Украины

Деньги из Украины через оффшоры вывел бывший глава Нафтогаза Евгений Бакулин. Фото: Економічна правда

В Швейцарии нашли средства, которые из Украины незаконно вывело бывшее руководство НАК "Нафтогаз". Дело расследует местная прокуратура. На счетах в швейцарских банках заблокировали 60 млн франков.

В деле подозревают 2-х граждан Украины. Одного - в отмывании денег. Другого - в соучастии, пишет dw.com.

В частности, речь идет о средствах на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, подконтрольной нардепу Евгению Бакулину. На счета компании вывели $25 млн, когда он был главой Нафтогаза - в 2010-2014-х. Контроль над счетом имели дети Бакулина, свидетельствуют документы судебного реестра Швейцарии. В то же время последние утверждают, что счет не имеет никакого отношения к деньгам отца. Кроме того, уголовное дело против Бакулина называют политически мотивированным.

Евгений Бакулин фигурирует в деле покупки в 2011-м буровых установок через подставных лиц и оффшорные компании для Черноморнефтегаза - дочерней компании Нафтогаза. Тогда за них переплатили $400 млн. Скорее всего, эти деньги вывели в оффшоры.

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Так, в апреле 2019-го Федеральный уголовный суд разрешил передать Украине банковские документы и продлить арест средств. 16 мая такое решение поддержал Федеральный суд. Судьи установили, что есть достаточно оснований считать, что информация о швейцарском счете компании детей Евгения Бакулина имеет отношение к расследованию уголовного дела против депутата и бывшего главы Нафтогаза.

Правда, в августе 2018-го на средства наложили арест на выполнение решения украинского суда. На счету осталось только $329 тыс., 28 тыс. евро, 518 тыс. иен и ценные бумаги стоимостью около $4 млн.

В прошлом году весной Бакулина объявили в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участия в преступной организации и отмывании денег.