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вторник, 27 апреля 2021 09:24

В стране стало больше миллионеров: где живут богатейшие украинцы

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В стране стало больше миллионеров: где живут богатейшие украинцы
Лидером по количеству богачей стала столица. Фото: pixabay.com

Миллионеров в Украине за год стало больше на 12%. Лидером по количеству богачей оказалась столица.

С начала 2021 года 2,5 тыс. украинцев задекларировали доход более 1 млн грн, свидетельствуют данные Государственной налоговой инспекции. Из них 10 человек указали, что зарабатывают более 100 млн грн в год. Все они киевляне.

В столице и Киевской области проживают более 1 тыс. миллионеров. В Днепропетровской области - 196, а в Харьковской - 182.

Средний годовой доход самого богатого из всех украинцев составляет более 1 млрд грн.

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В Украине доходы свыше 1 млн грн в год задекларировали почти 8 тыс. человек. По сравнению с предыдущей декларационной кампанией количество миллионеров выросло на 3 тыс. человек. В целом миллионеры задекларировали доход в сумме 68,3 млрд грн.

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