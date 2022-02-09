В столице будет новая система оповещения, аналогов которой в Украине нет

За последние семь лет городские спасательные службы проверили более 11 тысяч подвалов. Фото: unsplash.com

Бюджет Киева выделяет 11 млн грн на начало обновления системы оповещения горожан в случае чрезвычайной ситуации.

Киев перейдет от аналоговой модели оповещения к цифровой, что более релевантно с точки зрения требований времени и технологий. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Специалисты разработали концепт и соответствующий проект новой системы. За аналоги были взяты системы, работающие в городах Польши, Нидерландах, Германии, Соединенных Штатах Америки. Новая система оповещения не имеет аналогов в Украине.

"В условиях риска дальнейшей внешней агрессии и опасности внешнего конфликта, мы вынуждены действовать решительно для защиты Киева и его жителей. В первую очередь речь идет о том, чтобы все звенья гражданской защиты города работали быстро и действенно. Система оповещения – гарантия четкой координации действий в случае чрезвычайного происшествия с учетом масштаба и причины. К сожалению, некоторые элементы системы оповещения, невзирая на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет. Новая система оповещения будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы", – отмечает Петр Пантелеев.

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Заместитель председателя КГГА отметил, что также сейчас обновляются инструкции для разных групп и категорий по порядку действий в случае чрезвычайной ситуации и инструкции для населения: на какие каналы коммуникации обращать внимание и какие действия совершать после сигнала тревоги. Также будут обновлены инструкции для различных типов заведений и учреждений, учитывая специфику – медицинские учреждения, школы и детские сады, заведения социальной защиты.

За последние семь лет городские спасательные службы проверили более 11 тысяч подвалов, которые могли быть потенциальными укрытиями. Если еще несколько лет назад было 1,5 тысяч пригодных укрытий, то сейчас – 4,5 тысяч.

В фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены и почти 4500 сооружений двойного использования (355 подземных паркингов, 256 подземных переходов и 47 углубленных станций Киевского метрополитена, а также 374 и полуподвал). Их расположение можно увидеть на карте на сайте КГГА.

Сооружения двойного назначения и простые укрытия предназначены для защиты людей во время чрезвычайных ситуаций. В остальное время их используют для хозяйственных, культурных и бытовых нужд жителей. Укрытия рассчитаны на кратковременное пребывание людей – 1-2 часа. Емкость зависит от общей площади из расчета 1–1,5 квадратного метра на человека. Место расположения защитных сооружений обозначаются с помощью табличек и указателей направления движения к ним. Сообщаются данные о балансодержателе, номере телефона лица, ответственном за содержание и эксплуатацию сооружения в мирное время.