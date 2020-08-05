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среда, 05 августа 2020 10:32

В США обыскали офисы компании, связанной с Коломойским: подробности

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В США обыскали офисы компании, связанной с Коломойским: подробности
Optima Management Group связывают с украинским олигархом и бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским. Фото: cleveland.com

В офисах компании Optima Management Group в Кливленде в США Федеральное бюро расследований провело обыски.

Компанию связывают с украинским олигархом и бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским. Ведь компании, имевшие отношение к Приватбанку, также находились в собственности Optima. Последняя активно скупала недвижимость в Кливленде. Подозревают, что через такие операции Коломойский с бизнес-партнерами отмывали средства банка, пишет Cleveland.com.

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Еще в мае 2020-го ФБР установило, что компании с Кипра, Карибских островов, связанные с украинским олигархом, с 2008-го и в течение следующих 5 лет покупали недвижимость в центре Кливленда. Также это были отдельные объекты в других американских штатах.

Коломойский и Боголюбов передали $622,8 млн подконтрольным фирмам, говорится в материалах расследования. Это могли быть средства, выведенные из Приватбанка.

Дело расследует Большое жюри. Если удастся доказать причастность олигарха к махинациям, присяжные смогут выдать международный ордер на его арест.

По состоянию на 2011 год, Игорю Коломойскому в США принадлежали One Cleveland Center, 55 Public Square, Penton Media Building и The Huntington Bank Building, расположенные в Кливленде, штат Огайо. В то же время в июне 2019-го появились сообщения местных СМИ о продаже большинства имущества.

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05
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