В России начали продавать еду в кредит

Карточка рассрочки будет действовать только в сети супермаркетов "Перекресток". Фото: retail-loyalty.org

В России сеть супермаркетов "Перекресток" позволит гражданам покупать еду в кредит. Сделать это можно будет через карту рассрочки.

Оформлять такие карточки будут во всех супермаркетах сети по паспорту при наличии необходимого кредитного лимита, пишут vedomosti.ru.

Правда, пользоваться картой можно будет исключительно в супермаркетах сети "Перекресток".

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Таким образом удастся облегчить доступ потребителей к денежным средствам. Ведь рассрочка оформляется за несколько минут, объясняют в компании.

Благодаря применению карточек рассрочки продажи вырастут на 10%. Кроме того, повысится средний чек и частота покупок, посчитали в банке.

Российская сеть супермаркетов "Перекресток" покинула украинский рынок в марте 2014-го. Приобрел права аренды помещений, оборудования и товарные остатки 13 магазинов российской сети днепропетровский ритейл Varus.