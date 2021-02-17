В Раде требуют расследовать исчезновение угля со складов ТЭС

Нардеп Андрей Жупанин: "Необходим разобраться в причинах, по которым 12 энергоблоков ТЭС сейчас находятся в аварийном ремонте". Фото: tems.com.ua

Рекордно низкие запасы угля на складах украинских тепловых электростанций должны стать предметом расследования специальной парламентской комиссии.

Об этом в среду, 17 февраля, заявил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрей Жупанин, выступая на заседании ВР.

"Недозапас угля один миллион тонн на ТЭС. Они сорвали план накопления угля на своих складах", - подчеркнул он. Из-за отсутствия угля в необходимых объемах госкомпания "Центрэнерго" несет убытки – поскольку вынуждена использовать для производства электроэнергии дорогой природный газ, добавил депутат.

Жупанин так же отметил необходимость разобраться в причинах, по которым 12 энергоблоков ТЭС сейчас находятся в аварийном ремонте. При этом 11 из них принадлежат одной группе компаний.

"Как так получилось, что когда сама тепловая генерация планирует ремонтные работы, они (энергоблоки – ред.) внезапно выпадают в аварийные ремонты в разгар отопительного сезона? Я надеюсь, что кто виноват в этой ситуации – будут разбираться правоохранительные органы", - заявил депутат.

В связи с этим он также предложил парламенту направить обращение в Антимонопольный комитет Украины относительно расследования возможных антиконкурентных согласованных действий субъектов рынка генерации с целью создания ее дефицита электроэнергии и поднятия ее цены.

Ранее сообщалось, что запасов угля на украинских ТЭС хватит еще на несколько дней работы. В этой ситуации только импорт электроэнергии из Беларуси и России позволяет избежать веерных отключений электроэнергии, по словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко.