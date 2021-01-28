В Раде хотят вернуть льготные тарифы на электроэнергию

Планируется вернуть льготный тариф и для тех, кто использует электроэнергию для отопления. Фото: unsplash

Народные депутаты предлагают Кабинету Министров вернуть тариф 90 коп за первые 100 кВт/ч электроэнергии для бытовых потребителей.

Соответствующий проект постановления зарегистрировали в Верховной Раде, сообщает "Экономическая правда".

Документ рекомендует Кабинету Министров принять неотложные меры по социальной защите населения от повышения цен на жилищно-коммунальные услуги.

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Нардепы предлагают правительству совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотреть возможность:

- введения госрегулирования тарифов, в частности установление предельных уровней наценки к тарифам на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о тепле, горячей воде, электроэнергии и природном газе;

- внесения изменений в фиксированные тарифы на электрическую энергию. Предлагается установить отдельный тариф на электроэнергию для населения - за объем, потребленный до 100 кВт/ч в месяц;

- установления отдельного тарифа на электрическую энергию, отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домов, - за объем, потребленный до 3000 кВт/ч в месяц.

В феврале украинцы заплатят за электроэнергию по новым тарифам. В среднем суммы увеличатся на 78 грн. Раньше 100 кВт-час надо было платить 90 коп, а за каждый последующий кВт-ч уже по 1,68 грн. С 1 января льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии отменили.