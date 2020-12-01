В Раде хотят снизить акциз на IQOS в интересах "Филип Моррис Украина" - СМИ

Если законопроект № 4065 будет принят в нынешней редакции, Филип Моррис окажется в более выгодных налоговых условиях, в отличие от других производителей табачных изделий

Комитет ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в экстренном порядке готовится одобрить правки к законопроекту № 4065, согласно которым акциз для IQOS и другие ТВЕНы вырастет на 200% вместо 320%, как планировалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В законопроекте говорится об акцизе на табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕН). Наиболее популярные в нише — IQOS от "Филип Моррис Украина". Именно эта компания настаивала на том, чтобы заменить 320%-ное повышение акциза на ТВЕН на ежегодное увеличение на 50% в течение 2022-2025 годов или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы.

По информации, которой владеет редакция, Филип Моррис готовит гарантийное письмо о том, что они готовы выкупить акцизные марки на новых условиях сразу на 4,8 млрд грн. Это "эксклюзивный подарок Офису президента", ведь именно такую сумму закладывал в бюджет Минфин, когда акциз на ТВЕНы планировали повышать на 320%, а не на нынешние 200%.

Однако, кроме публичной плоскости табачный производитель также ведет и лоббистскую кампанию в высших эшелонах власти. По данным издания, главный лоббист ее интересов – давний партнер "Филип Моррис Украина", владелец крупнейшего дистрибьютора табачных изделий – компании "Тедис" – Борис Кауфман.

Однако 4,8 млрд это только разовый платеж. В дальнейшем, если законопроект № 4065 будет принят в такой редакции, Филип Моррис окажется в более выгодных налоговых условиях, в отличие от других производителей табачных изделий, которых снижение акциза не коснется. Это значительно нарушит баланс на табачном рынке и окончательно уничтожит там любую свободную конкуренцию.