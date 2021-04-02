В Раде хотят штрафовать за нелегальную торговлю горючим

За неразрешенную оптовую или розничную торговлю горючим хотят наказывать штрафом от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Фото: unsplash

АЗС планируют штрафовать на десятки тысяч гривен за нелегальную продажу горючего.

Соответствующий законопроект рекомендовал поддержать во втором чтении Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, передает "РБК-Украина".

Согласно документу, за неразрешенную оптовую или розничную торговлю горючим хотят наказывать штрафом от 1 до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Сегодня это от 17 до 34 тыс. грн.

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При этом будут конфисковать топливо, транспортные средства, емкости и оборудование, которое использовали для реализации такого горючего, а также деньги, полученные за правонарушение.

АЗС группы "Приват" согласовывали цены на нефтепродукты в разных регионах. Такие действия Антимонопольный комитет признал антиконкурентными и оштрафовал компании на 4,7 млрд грн.