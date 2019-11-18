В Раде хотят дать четвёртый шанс "евробляхерам"

С 1 января 2021 года акциз на транспортные средства предлагают отменить Фото:ТСН

В Раде предлагают дать "евробляхам" еще 180 дней и уменьшить акциз. Со временем сбор предлагают отменить. В парламенте зарегистрировали два законопроекта.

Четвертое продление сроков для авто на иностранной регистрации должно заменить закон, который позволяет "евробляхам" ездить безнаказанно до 1 января 2020 года, пишет Сегодня.

Уступки действительны только для подержанных авто. Главное предложение проекта закона - убрать на 180 дней коэффициент возраста. Еще один законопроект предлагает на 180 дней освободить от ответственности собственников машин, грузовиков и автобусов. Штрафами такой транспорт облагаться не будет. Нормы будут касаться машин, которые ввезли в Украину до начала действия упомянутых законов. С 1 января 2021 года акциз на транспортные средства предлагают отменить. Если власть не делает шагов к компромиссу, то даже этот закон подойдет, считает Михаил Катрук, один из основателей общественной организации "Доступное авто".

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"Отмены акциза на авто требуют все общественные организации. Но начинать с отмены штрафа и возрастного коэффициента – не очень хороший вариант. За последние три года законодательство и так трижды менялось. Соответственно, есть общественное недовольство, потому что получается так, что одни люди растаможили по одним правилам, а через некоторое время можно уже по другим правилам. Поэтому я поддерживаю позицию, что правила должны быть одинаковы для всех граждан и действовать на постоянной основе", – говорит Катрук.

Сейчас ставка акциза определяется по формуле: ставка акциза= Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст авто. Базовая ставка составляет 50 евро, если у автомобиля двигатель объемом до 3000 см куб.; если более, то ставка составляет 100 евро. Ставка для авто с дизельным двигателем объемом до 3500 см куб – 75 евро. Более – 150 евро. Коэффициент двигателя – это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2. Коэффициент возраста – число лет, прошедших с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1. Для машин старше, соответственно, 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15. Для грузовиков, которым от пяти до восьми лет, коэффициент составляет 40, старше восьми лет – 50. Этот коэффициент и хотят убрать на полгода. Акциз на автомобиль 2001 года производства с объемом двигателя 2200 куб см составит – 110 евро. А по действующей формуле с коэффициентом возраста – 1650 евро.