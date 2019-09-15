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воскресенье, 15 сентября 2019 17:50

В проекте бюджета увеличены расходы на медицину и образование

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В проекте бюджета увеличены расходы на медицину и образование
Бюджет вырастет во всех основных направлениях

В проекте госбюджета-2020 на здравоохранение предусмотрено 108 миллиардов гривен, на образовательную сферу - 136,4 миллиарда, на развитие культуры и информационной деятельности - 8,6 миллиарда гривен.

Об этом пишет "Украинская правда"

- Все стратегические приоритеты: здравоохранение, образование, культура - полностью профинансированы в этом проекте бюджета, - отметила министр финансов Маркарова. - Но главный уклон будет - это бюджет эффективности внутри программы.

В сфере здравоохранения расходы предусмотрены на все стратегические направления - первичная медицина, экстренная помощь, амбулаторное лечение. То же касается и образования. И образовательная субвенция, поддержка Новой украинской школы, начальные классы, инклюзивное образование - все это запланировано и будет профинансировано. Значительно эффективнее можно планировать и расходы на культуру и информационную сферу теперь, когда все эти направления под крышей одного министерства.

Общие расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 108 млрд грн, что на 9,8 млрд грн больше, чем в текущем году.

Медицинскую субвенцию заложены в размере 146 миллиардов грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации лекарственных средств предусмотрено 72,1 миллиадов грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий - 66 миллиардов грн, на лечение граждан за рубежом - 700 млн грн.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу предусмотрено на уровне 8,6 миллиардов грн, которых на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержке книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире планируется направить 100 млн грн, на развитие общественного вещания - 2 млрд грн, на поддержку кинематографии - 1,3 миллиарда гривен.

Расходы на образование запланировано в сумме 136,4 миллиардов грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. В частности, впервые в проекте бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме около 300 млн грн.

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Также будет увеличено военный бюджет Украины.

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Дата
15
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