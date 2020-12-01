В проект госбюджета заложили в 6 раз меньше средств на вакцинацию, чем нужно

На вакцинацію для всіх груп ризику може не вистачити коштів, бо в проєкті держбюджету заклали занадто мало коштів.Фото:pixabay

В проект государственного бюджета на 2021 предусматривается выделение 2,6 млрд грн на вакцинацию от коронавируса. Министерство здравоохранения делало запрос на 15,6 млрд грн.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"В бюджетном запросе мы подали на вакцинацию от Covid-19 - 15,6 млрд грн. Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать исходя из цен, которые заявили мировые производители. Сейчас в бюджете стоит 2,6 млрд грн. Мы не можем с этим мириться, я буду с этим бороться и очень рассчитываю на народных депутатов ", - сказал Степанов.

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Он отметил, что министерство рассчитало объем финансирования на вакцинацию для всех групп риска.

"Мы рассчитали, что нужно вакцинировать все группы риска - медицинских работников, работников образования, Нацполиции, других профессий, также людей старше 65 лет, людей, имеющих сопутствующие заболевания", - добавил Степанов.

Министр добавил, что в бюджетном запросе его ведомства было заложено 296 млрд грн, в то же время в проект госбюджета, поданном Кабмином в Верховную Раду на здравоохранение предусмотрено 159 млрд грн.

Проект государственного бюджета на 2021 в Верховной Раде планируют рассмотреть на внеочередном заседании на следующей неделе.