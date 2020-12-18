В правительстве рассказали о перспективах получения следующего транша МВФ

Следующий транш МВФ Украина может получить в феврале-марте. Фото: stolychno.news

Следующий транш от Международного валютного фонда Украина получит в феврале - марте.

"Хотелось бы иметь его не позднее февраля. Февраль - март - это такие прогнозы, о которых мы говорим с МВФ, при условии, если опять не будет каких-то сюрпризов", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время мероприятия "Украина и мир в 2021 году", организованного НВ.

Правительство ожидает, что на следующей неделе продвинется в переговорах с МВФ.

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"У нас хорошее сотрудничество с ЕС, мы получили транш на прошлой неделе. На следующей неделе мы надеемся на прогресс в наших переговорах с МВФ, поэтому у нас довольно неплохие перспективы", - добавил Шмыгаль.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.