В правительстве рассказали, как будут повышать пенсии до конца года

Шмигаль также напомнил о накопительной пенсионной системе. Фото: pixabay.com

До конца 2021 года в Украине предусматривается индексация пенсий в несколько этапов.

Пока повышение касается 8 млн украинцев, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров 10 марта. Увеличение выплаты составляет более 300 грн.

"Политика повышения пенсий будет продолжаться. Только в этом году у нас предусмотрено еще 3 этапа повышения для разных категорий пенсионеров. Для того, чтобы выплаты выросли в 2-3 раза, нам нужен кардинально другой подход", - сказал он.

Шмыгаль также напомнил о накопительной пенсионной системе, согласно которой часть налогов будет инвестироваться в "надежные финансовые инструменты".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская пенсия может вырасти до 7 тыс. грн - министр

С 1 марта в Украине на 11% автоматически проиндексировали пенсии. Минимальный размер доплаты - 100 грн. Уже в июле для категории пенсионеров старше 65 лет с трудовым стажем более 30 лет пенсия вырастет до 2,6 тыс. грн. По 400 грн добавят тем, кому за 75 лет. До декабря минимальная пенсия составит 1934 грн.