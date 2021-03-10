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среда, 10 марта 2021 14:50

В правительстве рассказали, как будут повышать пенсии до конца года

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В правительстве рассказали, как будут повышать пенсии до конца года
Шмигаль также напомнил о накопительной пенсионной системе. Фото: pixabay.com

До конца 2021 года в Украине предусматривается индексация пенсий в несколько этапов.

Пока повышение касается 8 млн украинцев, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров 10 марта. Увеличение выплаты составляет более 300 грн.

"Политика повышения пенсий будет продолжаться. Только в этом году у нас предусмотрено еще 3 этапа повышения для разных категорий пенсионеров. Для того, чтобы выплаты выросли в 2-3 раза, нам нужен кардинально другой подход", - сказал он.

Шмыгаль также напомнил о накопительной пенсионной системе, согласно которой часть налогов будет инвестироваться в "надежные финансовые инструменты".

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С 1 марта в Украине на 11% автоматически проиндексировали пенсии. Минимальный размер доплаты - 100 грн.

Уже в июле для категории пенсионеров старше 65 лет с трудовым стажем более 30 лет пенсия вырастет до 2,6 тыс. грн. По 400 грн добавят тем, кому за 75 лет. До декабря минимальная пенсия составит 1934 грн.

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