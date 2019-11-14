В правительстве объяснили, сколько будет стоить доллар 2020-го

Курс доллара зависит от объема инвестиций в Украину. Фото: Depositphotos

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

"Курс доллара не закладывается в бюджет, закладывается в бюджет поступления от импорта. Курс доллара используется в расчетах и ​​прогнозах, чтобы рассчитать такие поступления. Есть два сценария. В одном курс 27 гривен за доллар. В другом - 24. Это оптимистический сценарий из расчета больших инвестиций", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, пишет "Укрінформ".

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По его словам, курс доллара зависит от объема инвестиций в Украину.

"Украине нужно наладить благоприятный бизнес-климат, продолжать воплощать уже начатые реформы и строить доверие к стране как для внутренних, так и для внешних инвесторов. По пессимистическому сценарию в 2020-м ожидаем инвестиции в размере $3 миллиардов. По оптимистическому - $6 миллиардов", - подытожил министр.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время на 14 ноября курс валют Нацбанка составляет 24,31 грн/долл.