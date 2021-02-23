В правительстве объяснили, почему хотят установить годовой тариф на газ

Необходимо определить сумму задолженности и правильные пути покрытия этих долгов. Фото: unsplash

В Кабмине рассматривают вариант установки годового тарифа на газ, потому что это поможет выплатить долги операторам газораспределительных систем.

Для обеспечения стабильной работы предприятий теплоснабжения необходимо определить сумму задолженности и правильные пути покрытия этих долгов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Стоит рассмотреть возможность введения годового продукта стоимости газа для ТКЭ и для граждан или другого эффективного механизма. Для этого нужно, чтобы профильные рабочие группы разработали правильные решения", - отметил глава правительства.

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НКРЕКП совместно с НАК "Нафтогаз Украины" поручили верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий. В то же время Антикризисный энергетический штаб должен определить механизмы погашения задолженности и совместно с Министерством финансов найти источники для их финансирования.

Министерство энергетики может объединить в одну платежную квитанцию ​​оплаты за газ и его распределение.