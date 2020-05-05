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вторник, 05 мая 2020 14:34

В правительстве объяснили, как получить помощь "вынужденным безработным"

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В правительстве объяснили, как получить помощь &quot;вынужденным безработным&quot;
Пособие по безработице можно получить за каждый час, на которую была сокращена занятость работника, из расчета 2/3 ставки (оклада), но не больше минимальной зарплаты (4723 грн)pixabay.com

За каждую сокращенную рабочую час, за каждый вынужденный "выходной" в связи с простоем предприятия из-за карантина государство выплатит работникам денежную компенсацию. Куда обращаться и какие документы подавать, прописано в правительственном постановлении, принятом 22 апреля. Чтобы получить выделенные государством деньги, стоит поторопиться.

Получить помощь могут работники предприятий малого и среднего бизнеса, которые были переведены на неполную занятость, что и повлекло потерю части заработка. Это касается не только производственного сектора, но и любых других компаний, которые приостановили или сократили деятельность через карантин. Однако на работников предприятий, чью деятельность государство официально не закрывала, компенсации не распространяются.

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Финансирование распространяется только на тех наемных работников, кто официально трудоустроен на штатную должность. Он не распространяется на пенсионеров, совместителей и тех, кто работает по трудовым соглашениям, а также тех работников, кто уже получает какую-либо компенсацию во время простоя.

"Субъект предпринимательства должен соответствовать той категории, которая вынужденно закрылась. Те предприятия, которые закрылись совсем, подавать не будут, государственная помощь не достанется неоформленным. В туризме, например, работают только за сделками, и работник может ничего не получить, так как отрасль "неоформлена", - рассказала UBR.ua налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, генеральный директор компании является. С. Консалтинг " Александра Томашевская

Важным нюансом порядка является то, что пакет документов на государственную помощь оформляет не сам наемный работник, а работодатель. Он подает в местный центр занятости пакет документов в течение 30 календарных дней со дня остановки/сокращения деятельности, но не позднее 30 календарных дней со дня окончания карантина. Эксперты подчеркивают, что процедура не обременена бюрократизмом.

"Пакет документов, который должны подать предприниматели, свободен: заявление в свободной форме, копия приказа о времени "нетрудоспособности", информация о нанятых работниках. Единственное, вопрос, Как будет работать налоговая, как выдавать справку об уплате ЕСВ. А по самому порядка никаких оформительских сложностей быть не должно", – считает экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Выплаты осуществляются работодателем в течение 3 рабочих дней со дня получения средств территориального центра занятости ежемесячно по отдельной платежной ведомости, копия которой представляется в центр, - за весь период сокращения часов работы. При этом сумма помощи ограничена.

"Пособие выплачивается за каждый час, на который была сокращена занятость работника, из расчета 2/3 ставки (оклада), но не больше минимальной зарплаты (4723 грн). При этом, если работодатель увольняет таких работников на определенных основаниях: сокращение, соглашение сторон, нарушение работодателем законодательства о труде в течение определенного периода после окончания таких выплат, суммы выплаченного пособия работодателю необходимо будет вернуть", – прокомментировала UBR.ua советник-практик трудового и корпоративного права АО Arzinger Алеся Павлинская.

Одним из минусов указанной процедуры является ограниченный срок обращения в государственные органы, из-за чего предприниматели безвозвратно теряют драгоценное время, на которое начисляется помощь.

"Выделено срок всего 30 календарных дней со дня прекращения/сокращения рабочей деятельности, т. е. предприниматели уже со всех ног должны броситься в Фонд социального страхования. Ведь вводили ограничительные меры с 12 марта, и если даже кто-то уже 23 апреля обратился за помощью, то как минимум две недели вынужденного простоя предприятий уже выпадают из этого временного коридора",-говорит Гаврилечко.

Всего в стране 13,2 млн наемных работников, из которых 10,6 млн работают по трудовым договорам, и в зоне риска в первую очередь оказались те, кто заняты в общественном питании, сферах развлечений и услуг, туризме, транспорте, оптовой и розничной торговле, строительстве и т.д. с целью поддержать их правительство и принял указанное постановление.

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