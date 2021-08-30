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вторник, 31 августа 2021 07:10

В последний день лета доллар подешевел

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В последний день лета доллар подешевел
Доллар подешевел на 6 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 31 августа установил курс доллара на уровне 26,86 грн. Это на 6 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 3 коп. Стоит 31,69 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

Польский злотый стоит 6,93 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,91 грн. Продают по 26,94 грн.

За евро предлагают 31,55 грн. Продают по 31,66 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Польский злотый покупают по 6,85 грн. Продают по 6,89 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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