В Польше подешевеют продукты, горючее и удобрения

Правительство Польши будет защищать кошельки сограждан "Инфляционным щитом". Фото: pixaby.com

На полгода с 1 февраля в Польше снижают ставки налога на добавленную стоимость.

Как следствие, в стране должны подешеветь горючее, газ, продукты и минудобрения.

Это результат применения в Польше так называемого инфляционного щита – программы правительства по преодолению негативных последствий повышения цен на экономическое состояние поляков.

НДС на горючее, отопление и природный газ снизится с 23% до 8%, на продукты – с 5% до 0%, на электроэнергию с 23% до 5%, а ставка на удобрения будет 0%.

"Это будет радикальное изменение цен. Поляки увидят на заправках еще более низкие цены на горючее. Я надеюсь, что это произойдет уже через три, максимум – через четыре недели. По нашим расчетам, цена за литр топлива снизится на 13-15 евроцентов (4-5 грн. – Gazeta.ua). Эти расходы бюджет польского государства берет на себя", – сказал глава правительства Матеуш Моравецкий, представляя программу.

Он также призвал граждан следить, снизили ли цены продавцы в магазинах.

"Я также призываю предпринимателей, которые продают продукты, соответственно снизить цены на продукты на 5 злотых, это более 1 евро. Это очень важно, потому что это не заработок предпринимателей, а это часть того, что попадает в бюджет польского государства. Мы снижаем самую низкую допустимую ставку НДС в Европейском Союзе до нуля. Это приведет к тому, что с 1 февраля снизятся цены на продукты", - сказал Моравецкий.

Какие варианты смягчения инфляционного давления на отечественную экономику рассматривают в Украине?

Первый вариант – адресная помощь неимущим. Второй вариант – помощь всем. Третий вариант – попытаться сдерживать цены. Другие варианты — уменьшение НДС или снижение налогов на продукты питания или налоговую нагрузку на зарплату работников определенных критических отраслей.

Однако в наших реалиях уменьшение НДС может иметь коррупционные последствия и поставит бизнес в неравные условия. Поэтому в Офисе президента рассматривают идею смягчить рост цен для самых уязвимых слоев. Одна из них – адресная помощь. Об этом говорит советник президента, экономист Олег Устенко.

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В Украине действуют 4 ставки НДС. Базовая – 20% - касается большей части товаров и услуг. Сниженная (14%) применяется для определенных видов сельхозпродукции, таких как пшеница, ячмень, кукуруза, соя, рапс, семена подсолнечника. Сниженной (7%) облагаются различные культурно-художественные мероприятия. Нулевая ставка налогообложения применяется в отношении экспортируемых товаров и сопутствующих экспорту услуг; поставок для заправки морских, воздушных судов, услуг по перевозке пассажиров или грузов из Украины за границу.

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%. Мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось. Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребовать постепенного пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Будет сохраняться и значительное ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины. Инфляционная динамика в течение 2022 года будет достаточно изменчивой, прогнозируют в НБУ. Кроме того, как и во многих странах мира, в Украине инфляционный всплеск будет продолжительнее, чем ожидалось ранее.