В поисках нелегальных работников: кого проверят и на сколько оштрафуют

Штраф за одного незадекларированного работника может составить 141 тыс. грн. Фото: pixabay.com

С 1 сентября усилят контроль за оформлением трудовых отношений с работниками.

Гоструда с участием налоговой службы, Пенсионного фонда, центров занятости, органов местного самоуправления, Нацполиции начинает проверки для выявления неоформленных работников.

В первую очередь меры контроля проведут у работодателей, которые имеют высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров. Их обнаружат, проанализировав информацию из различных органов государственной власти и местного самоуправления.

Штраф за одного незадекларированного работника может составить 141 тыс. грн. Вместо штрафа за 1 неоформленного человека, работодатель может платить единый социальный взнос целый год за 11 работников из расчета минимальной заработной платы или за 4 работников из расчета средней заработной платы.

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Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками.

Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.

Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.

Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн.

В прошлом году без надлежащего оформления трудовых отношений работали 25 179 граждан. За нарушение работодателей оштрафовали на около 1,7 млрд грн.