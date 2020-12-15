В первый день подачи заявлений за помощью обратились более 33 тыс ФЛП

Подать заявление на получение помощи можно до 31 декабря. Фото: pexels.com

Уже более 33 тыс украинцев успешно подали заявления для оформления единовременной материальной помощи ФЛП и наемным работникам.

Подать заявление на получение помощи можно до 31 декабря. Для получения услуги на портале необходима лишь квалифицированная электронная подпись, а для получения через приложение - авторизация в нем, рассказывает Министерство цифровой трансформации.

Чтобы получить средства, необходимо указать IBAN своего личного гривневого счета. После заполнения заявки несколько секунд продлится проверка данных. Далее информация поступит на обработку в Пенсионный фонд Украины.

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Минцифры предупреждает, что выплату можно получить только через "Дію". Любые другие сервисы, которые предлагают перечислить деньги, чтобы получить выплату - мошеннические.

Из-за большой нагрузки могут произойти технические сбои в приложении и на портале "Дія".

"Если вы уже подали одно заявление, не пытайтесь отправлять сразу еще одно. Обо всех статусах вашего заявления вы можете узнать в вашем кабинете гражданина на портале Дія или через push-оповещения в приложении. Информация о зачислении средств поступит от вашего банка", - рассказали в Минцифры.

Подачу заявок на программу "Помощь работникам и ФЛП - 8000 грн" продлили до 31 декабря.