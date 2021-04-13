В ожидании годового тарифа: как формируется цена на газ

При формировании тарифа учитывают налог и заработок компаний. Фото: unsplash

В тариф на газ для населения закладывают стоимость его добычи, транспортировки, заработок компаний и налоги.

Механизм формирования цены ресурса объясняет ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский для "Сегодня".

"Первое - это затраты на добычу. На этом этапе цена газа одного кубического метра для государственных компаний составляет 2 гривны 84 копейки. У частников больше, потому что добывать дороже. Треть украинского газа происходит с Полтавщины", - говорит Белявский.

Генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров рассказывает, что расходы этой компании состоят из 2 частей.

"Это инвестиционные расходы, в которые входят геологоразведочные работы, бурение скважин, ряд инфраструктурных объектов. И есть расходы операционные - это обслуживание, ремонт скважин, это заработные платы людей", - объясняет Щуров.

По его словам, также в цену закладывают расходы на транспортировку магистральными газопроводами с места, где голубое топливо добыли - туда, где его продают населению.

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"Это - заработная плата, ресурсы, материалы, технологический газ и непосредственно прибыль. Тариф на транспортировку магистральными газопроводами устанавливается регулятором. На сегодняшний день это 0,2 гривны за 1 кубометр", - добавляет Максим Белявский.

Он отмечает, что при формировании тарифа учитывают налог и заработок компаний. Так получаем тариф на газ вроде фиксированной цены, которую платили этого отопительного сезона - 6,99 грн.

Тарифы на газ и электроэнергию могут изменить, поскольку 13 апреля в Верховной Раде на внеочередном заседании рассмотрят предложения по изменениям тарифов на коммунальные услуги.