В ОП определились с суммой помощи малому бизнесу

Получить помощь можно будет оформив заявку на портале государственных услуг "Дія". Фото: pixabay

Малому бизнесу и наемным работникам, которые приостановили работу из-за усиления карантина, выплатят по 8 тыс. грн.

Этот механизм уже продемонстрировал эффективность в декабре 2020 года, убеждена заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.

"Будет возможность подать заявку на портале государственных услуг "Дія" и гарантированно получить из государственного бюджета выплату в размере 8 тысяч гривен", - сообщила она.

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Кроме того, местные власти смогут добавить к государственной помощи средства из местного бюджета, увеличив общую сумму материальной помощи на одного человека.

По прогнозам ООН, совокупный размер ущерба от экономического коронакризиса до 2025 года достигнет $22 трлн.