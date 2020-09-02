В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп .: подробности

С 1 октября 2020-го монеты номиналом 25 коп. и банкноты, введенные в обращение до 2003 года, перестанут быть средством платежа.

Также Нацбанк из обращения будет активно выводить бумажные банкноты номиналом 1,2 грн и монеты 1 грн образца 1996-го. В то же время они пока остаются законным платежным средством параллельно с новыми монетами аналогичных номиналов, сообщила пресс-служба регулятора.

Автор: НБУ В течение следующих трех лет украинцы могут бесплатно обменять монеты номиналом 25 коп. и старые банкноты.

Это позволит упростить расчеты наличными. Также повысит качество денег в обороте, пояснили в НБУ.

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В течение следующих трех лет украинцы могут бесплатно обменять монеты номиналом 25 коп. и старые банкноты в Нацбанке или отделениях уполномоченных банков - Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. до 30 сентября 2021-го это можно сделать во всех украинских банках.

В октябре 2019-го из обращения исчезли монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. В течение трех лет их можно обменять в отделениях банков. В то же время магазины мелочь не принимают, а сумму в чеке округляют.