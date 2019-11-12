В ноябре газ подорожал

Стоимость газа для населения отражает рыночные цены с отставанием в два месяца. Фото: Depositphotos

В ноябре цена газа для населения выросла на 14,7% - до 4,899 тыс. грн за тысячу куб. м.

В то же время это самая низкая цена в ноябре за последние 4 года, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

"В ноябре регулируемая цена газа оказалась выше, чем цена на условиях предложения от Нафтогаза "Газовый запас". Потребители, которые купили газ на зиму, сэкономят средства. Если домохозяйство не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств вернут на его счет" , - отметили в компании.

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Стоимость газа для населения отражает рыночные цены с отставанием в два месяца. Зависит от цены Нафтогаза для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данных Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа, средневзвешенной цены на украинской энергетической биржи и цены по правительственному постановлению от 19 октября 2018 года.

В августе Нафтогаз предлагал населению покупать газ на зиму заранее по летним ценам. Акция закончилась 25 сентября. Таким образом газ приобрели 55 тыс. семей. Это более 67 млн "кубов" топлива. С 1 ноября купить газ по фиксированной цене 6145,31 грн за тысячу куб. м с налогом на добавленную стоимость, но без стоимости распределения, могут ОСМД с собственными котельными. Акция продлится до 31 марта 2020 года.