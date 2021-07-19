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понедельник, 19 июля 2021 12:33

В НБУ посчитали суммы, которые украинцы держат на депозитах

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В 73 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 47,7 млн вкладов на сумму 6616,7 млрд грн.

Автор: Елена Луценко
  В банках хранится 1 млн. 193 тыс вкладов более чем 100 тыс. грн
В банках хранится 1 млн. 193 тыс вкладов более чем 100 тыс. грн

Эта статистика не учитывает информацию государственного Ощадбанка, который не входит в Фонд.

Гарантированному возмещению подлежат вклады на сумму 354,4 млрд грн, то есть до 200 тыс. грн, сообщает Нацбанк.

В банках хранится 1 млн 193 тыс. вкладов более чем 100 тыс. грн. Общая сумма по этим вкладам составляет 467,9 млрд грн, пишет Finance.ua.

По суммам вклады распределяются следующим образом: до 10 грн - 18,7 млн вкладов на сумму 23,2 млн грн; от 10 грн до 100 тыс. грн - 27,9 млн вкладов на сумму 148,8 млрд грн; от 100 тыс. грн до 200 тыс. грн - 601,6 тыс. на сумму 87,3 млрд грн; от 200 тыс. грн до 500 тыс. грн - 437,3 тыс. на сумму 124,3 млрд грн; более 500 тыс. грн - 154,1 тыс. на сумму 256,3 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги

В июне средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 7% годовых. В Нацбанке ожидают незначительное повышение депозитных ставок в банках Украины.

Банковская система преодолела "коронавирусный" 2020 год и продолжает расти. Сейчас депозит является хорошим инструментом для временного хранения средств. Оставлять деньги дома более рискованно. Кредитные и депозитные ставки будут постепенно снижаться, рассказал Gazeta.ua президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

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