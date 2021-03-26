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пятница, 26 марта 2021 17:28

Что будет с депозитами украинцев

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Что будет с депозитами украинцев
Андрей Дубас: Доходы в банковской системе упали из-за снижения деловой активности. Фото: facebook

Банковская система преодолела "короновирусный" 2020 год и продолжает расти. Сейчас депозит является хорошим инструментом для временного хранения средств. Оставлять деньги дома более рискованно. Кредитные и депозитные ставки будут постепенно снижаться, рассказал Gazeta.ua президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Прибыль украинских банков упал в 2,5 раза, сообщают в НБУ. Доходы банков за январь-февраль 2021 составили 35 млрд грн, тогда как годом ранее - 46,2 миллиарда гривен. Как будет развиваться ситуация?

Доходы в банковской системе упали из-за снижения деловой активности и отсутствие альтернативы облигациям в виде высококачественных активов с низким уровнем риска. Банки имеют огромные портфели облигаций внутреннего государственного займа. Например, к началу 2020 года учетная ставка Нацбанка была 18 процентов, затем постепенно опускалась до 8. В начале 2021 уже была на уровне 6 процентов, а в марте - 6,5.

Снижение должно стимулировать деловую активность и рост экономики. Более низкая учетная ставка дает возможность банкам получить рефинансирование НБУ под ниже процент и направить привлеченные средства в реальный сектор экономики. Правильный тренд, который свидетельствует о стабилизации банковской системы и ее ликвидность.

Был непростой 2020-й. Впервые мир столкнулся с пандемией коронавируса. Через локдаун бизнес уменьшал объемы работы. Это влияло на доходную часть банков. Меньшие объемы операций, комиссии, проценты по кредитам, соответственно - ниже номинальные доходы.

На сегодня банковская система и в дальнейшем продолжает быть высоколиквидной (возможность быстрого перевода актива в наличные без существенной потери его стоимости. - Gazeta.ua). На данный момент в связи с пандемией не произошло массового закрытия банков или оттока депозитов. За панических настроений был лишь незначительный отток. Это результат реформы банковской системы, которая состоялась в 2014-2018 годах.

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В общем банковский сектор сейчас является устойчивым к любым неожиданностям? Есть риск банкротства банков, потери депозитов?

Клиентам стоит обратить внимание на цифры доходности банка, но это не главный показатель. Нацбанк, как регулятор банковской системы, имеет свои требования относительно нормативов, которые должны выполнять все 73 действующие банки в Украине. На сегодняшний день нет критических нарушений этих нормативов. Банки, работающие с кредитными программами, которые предусматривают наличие обеспечения, требуют от заемщика ликвидный залог. Оценивая риск не возврата кредита, банки определяют стоимость такого залога с учетом многих факторов, в т.ч. и с учетом расходов, связанных с принудительной продажей имущества, что приводит к уменьшению его стоимости, по которой банк берет в залог. Это нужно для того, чтобы учреждение в случае неуплаты заемщиком кредита, могла быстро продать залог и перекрыть выданные средства. В результате реформы 2014-2018 годов банки выдают кредиты не слишком бойко.

В результате реформы 2014-2018 годов банки выдают кредиты не слишком бойко. Это несколько вредит экономике, с одной стороны. Однако они выставляют серьезные требования к заемщику и так не создают новых проблемных кредитов. Именно поэтому массовой неуплаты за какие-то критические события не может быть. На сегодня уверенность и стабильность банковской системы - это ее ликвидность. Она высокая, а потому вкладчики могут быть спокойными.

Банки не заинтересованы в том, чтобы становиться риэлторами и продавать залоговое имущество

Из-за пандемии малый и средний бизнес работал нестабильно, а кредиты надо погашать. Банки идут на уступки таким клиентам?

Они заинтересованы в том, чтобы заемщик не обанкротился, а смог обслуживать свой кредит. В то же время клиент должен понимать - средства надо вернуть. Займы, которые выдавались до 2014 года, - отдельная история. Именно поэтому произошла и болезненная реформа с серьезными последствиями. Если говорим о новых кредитах, то они обеспечены залогом. Сейчас банки идут на уступки предпринимателям. Было много рекомендаций от НБУ насчет не начисления штрафных санкций заемщикам, несмотря на форс-мажорную ситуацию с карантинными мероприятиями. Банки не заинтересованы в том, чтобы становиться риэлторами и продавать залоговое имущество. Сейчас нет резкого скачка нерабочих, проблемных кредитов. Банки идут на уступки, с пониманием относятся к заемщику. Есть двусторонний процесс, каждый идет на встречу друг другу. Это имеет положительный результат.

Когда мы говорим о предпринимателях, которые хотят взять кредит, то можно воспользоваться субсидиальными программами, которые государство предлагает. Это немного лучше рыночных условий. Например, программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая предусматривает получение средств для малого и среднего бизнеса под такие проценты. На сегодня это очень низкие ставки по сравнению с украинскими реалиями. Сейчас банки на коммерческой основе такие проценты не могут предоставить. Думаю, что этим инструментом надо пользоваться однозначно. Если предприниматель привлечет средства для бизнеса под низкие проценты, он сможет больше сгенерировать дохода и стать конкурентным на рынке.

Депозит надо класть под большие проценты, а брать кредит - под меньшие? Не все так просто? Как выбрать оптимальный вариант?

С конца 2018-го до середины 2019-го учетная ставка Нацбанка держалась на отметке 18 процентов. Именно поэтому депозиты привлекались примерно в этих пределах, а кредиты выдавались в пределах 22-23 процентов. Это двусторонний процесс. Национальный банк нацелен на стабилизацию инфляции на уровне 5 процентов. В прошлом году инфляция была зафиксирована именно в таком "коридоре". В начале 2021-го она подросла и сейчас составляет 7 процентов. Это произошло из-за роста цены на нефть. В течение 2020 составляла 40 долларов за баррель. А в конце ноября 2020-го и до марта 2021 года цена начала постепенно расти. Сегодня имеем цифру в пределах 60 долларов. Рост цены на 20 долларов отразилось на украинских макроэкономических показателях.

Рост минимальной зарплаты усилил инфляцию

Вторая причина, которая повлияла на рост инфляции в Украине?

Это рост минимальной зарплаты. В начале 2020-го составляла 4,2 тысячи, в конце года - 4,7 тысячи гривен, а уже в 2021 году — 6 тысяч гривен, с последующим ростом до 6,5 тысячи. Это повлияло на стоимость товаров и в свою очередь отразилось на показателях инфляции. Нацбанк отреагировал практически мгновенно. На заседании в марте этого года поднял минимальную учетную ставку, что будет сдерживать и тормозить рост инфляции. Депозитные и кредитные ставки привязаны к уровню инфляции. Фактически - это стоимость денег в стране. Чем меньше они стоят, тем ниже будут кредитные и депозитные проценты. Субъекты экономики, предприниматели, юридические лица, то есть заемщики смогут привлечь больше средств, а значит экономика будет иметь больший стимул развиваться. Зеркально это отражается на процентах по депозитам. В европейских странах можно получить кредит под 3-5 процента годовых в их национальной валюте. Но не интересуемся, под какие проценты кладут депозиты их граждане. Депозитные проценты всегда ниже, чем кредитные. Философия следующая. Не может быть конкурентным товар, если предприниматель на его изготовление взял кредит под 20-25 процентов годовых. В украинских товаров должно быть конкурентоспособность.

Всегда в каждом банке проценты по депозитам будут меньше, чем проценты по кредитам. Логика банка состоит в том, чтобы привлечь средства дешевле и отдать их заемщику дороже, то есть под более высокие проценты. Это его маржа, но одновременно он берет на себя и риски. Что можно посоветовать гражданам в этом контексте. Конечно свободные средства можно и нужно размещать в украинских банках. Чем на более долгий период они привлекаются, тем большие проценты банк будет предлагать. По поводу выбора банка, здесь должно сыграть роль конкретное предпочтения клиента.

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Приблизим процентные ставки к западному образцу

Что в дальнейшем будет с депозитами и кредитами?

На сегодняшний день банковская система стабильная и ликвидная. Выбор конкретного банка остается за клиентом. По поводу процентных ставок по кредитам и депозитам, то они постепенно будут снижаться. Заемщикам и вкладчикам нужно это понимать. Конечно, вкладчики будут не очень довольны, что проценты по депозитам снижаются. Заемщики наоборот приветствовать. Как следствие, приблизим процентные ставки к западному образцу. Нацбанк справляется довольно оперативно со своими функциями регулятора финансового рынка. Люди, которые имеют свободные средства, могут использовать и альтернативные инструменты инвестирования. Украинские банки сегодня являются участниками Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Сейчас сумма гарантированного вклада - это 200 тысяч гривен. Рассматривают возможность ее повышения до 400. Положив 100 или 200 тысяч гривен на депозит в банке, человек может быть уверен, что Фонд гарантирования вкладов их обязательно вернет. Сейчас нет оснований опасаться, что банковская система нестабильна. Банковский депозит - это хороший инструмент для временного хранения средств и получения депозитных процентов. Альтернативные финансовые инструменты связаны с большими рисками и финансовой грамотностью.

2020 года ухудшились показатели большинства отраслей экономики.

Жесткие карантинные ограничения в течение года сказались на деятельности значительной части секторов услуг, сообщают в Национальном банке.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
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