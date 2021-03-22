Каким странам больше всего задолжала Украина

Кипр находится на первом месте среди кредиторов Украины с наибольшей долей долга, которая составляет $44 459 млн.
Такие данные о внешней задолженности украинских предприятий обнародовал Национальный банк.
По его информации, общий объем долга частного сектора в конце IV квартала 2020 составляет $44 459 млн.
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После Кипра со значительно меньшими долями долга идут:
- Великобритания - $5785 млн,
- Нидерланды - $2478 млн,
- Люксембург - $1405 млн,
- Германия - $1544 млн,
- Британские Виргинские Острова - $1311 млн,
- США - $1181 млн,
- Российская Федерация - $1121 млн.
Благодаря перспективам масштабной вакцинации и дополнительным финансовым вливаниям в экономику США мировой ВВП растет быстрее, чем прогнозировали.
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