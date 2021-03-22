Каким странам больше всего задолжала Украина

Общий объем долга частного сектора в конце IV квартала 2020 составляет $44 459 млн. Фото: unsplash

Кипр находится на первом месте среди кредиторов Украины с наибольшей долей долга, которая составляет $44 459 млн.

Такие данные о внешней задолженности украинских предприятий обнародовал Национальный банк.

По его информации, общий объем долга частного сектора в конце IV квартала 2020 составляет $44 459 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине растет задолженность по зарплатам

После Кипра со значительно меньшими долями долга идут:

- Великобритания - $5785 млн,

- Нидерланды - $2478 млн,

- Люксембург - $1405 млн,

- Германия - $1544 млн,

- Британские Виргинские Острова - $1311 млн,

- США - $1181 млн,

- Российская Федерация - $1121 млн.

Благодаря перспективам масштабной вакцинации и дополнительным финансовым вливаниям в экономику США мировой ВВП растет быстрее, чем прогнозировали.