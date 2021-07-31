В "Нафтогазе" заявили о необходимости переговоров с "Газпромом"

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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко признал необходимость переговоров по транзиту газа с российским "Газпромом". Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

По словам Витренко, речь идет о переговорах с Россией касательно продолжения транзита через Украину после 2024 года, однако на данный момент никаких контактов по этому вопросу нет.

"А переговоры с немецким правительством о продлении контракта с Газпромом тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с Газпромом", - заявил он.

При этом Киев настаивает на том, чтобы "параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с Газпромом, шли переговоры с европейскими компаниями".

"Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только Газпром бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас", - заключил глава Нафтогаза.

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Также Витренко назвал условие для снижения цены на газ в Украине.