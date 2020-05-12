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вторник, 12 мая 2020 15:11

В Нацбанке опровергли основные мифы о банковском законе

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В Нацбанке опровергли основные мифы о банковском законе
В Нацбанке объяснили, чем полезен "антиколомойський закон". Фото: facebook.com

Завтра важный день. Банковский законопроект №2571-д будет рассматриваться в сессионном зале парламента. Этот проект еще называют антиколомойським. В Нацбанке опровергли основные мифы, которые касаются этого закона.

Миф 1️. Этот законопроект запретит возврат Приватбанка бывшим владельцам.

Отчасти правда. Но учитывайте, что возвращение банка Игорю Коломойскому невозможно уже при действующем законодательстве. В законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк.

Миф 2️. Этот законопроект нарушает священное право собственности.

Нет, новый закон предоставляет владельцам банка право получить компенсацию убытков. Для этого нужно сначала доказать незаконность решения НБУ. После этого доказать наличие убытков. Такой механизм – это баланс между интересами государства и собственников банков. Если владелец так уверен, что его имущество у него отобрали с нарушением, то ему нечего бояться. Аудитор подтвердит, что в банке действительно был капитал, и владельцу выплатят компенсацию.

Миф 3️. И зачем нам ваша компенсация и "фантики". Вы верните банк на рынок и мне.

Банк – это не игрушка. Это социально ответственный бизнес, который работает с деньгами населения. В большинстве цивилизованных стран мира нет опции "реанимация обанкротившегося банка". И в Украине тоже ее нет. Такие "зомби"-банки создают риски для стабильности страны и вкладчиков. Банк умер 5 лет назад. Кто из клиентов со здравым смыслом понесет деньги в обанкротившийся банк?

Или же другой случай: представьте, что у вас был некрашеный киоск. Потом вы его продали, а на его месте новый владелец построил торговый центр. А потом вы говорите, что вас обманули во время продажи, и требуете вернуть киоск. Но это невозможно. Потому что там уже торговый центр, на строительство которого потратили немало денег.

Поэтому закон предусматривает, что вам не будут возвращать киоск, а будут возвращать компенсацию за него, если вы докажете, что вас обманули.

Миф 4️. Ваша компенсация является бутафорией. При таких нормах ее никто не сможет получить.

Абсолютно действенный механизм, где главная роль принадлежит суду. Ведь именно суд решает, законно ли решение НБУ. Суд решает, имеет ли право на компенсацию владелец банка. Суд привлекает аудиторскую фирму. Поэтому роль независимой судебной системы сохраняется.

Без таких гарантий существует риск, что кто угодно из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию. А она в свою очередь повлечет за собой дыру в государственном бюджете или же в резервах НБУ.

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Миф 5. Этот законопроект амнистирует топ-чиновников НБУ за "банкопад"

В законопроекте нет ни одной нормы, которая освобождала бы от уголовной ответственности. И никаких индульгенций нет. Только следователи и суд могут решать, есть ли состав преступления в действиях того или иного лица.

Но если разбираться по сути, а не по форме:

Разве НБУ виноват в том, что владельцы обанкротившихся банков годами брали у вкладчиков деньги и покупали себе на эти деньги недвижимость в США и Лондоне?!

Разве НБУ виноват, что владельцы банков кредитовали людей под 40%, а себя и своих друзей под 5% в лучшем случае?!

В то же время регулятор действительно был недейственным до 2014 года и "спал за рулем".

И не забывайте: именно благодаря очищению банковского сектора мы сегодня имеем прочную банковскую систему, которая не только не стала еще одной жертвой коронакризиса, но и смогла поддержать экономику на плаву.

Миф 6. Этот законопроект неконституционен. В частности, он нарушает статью 129 о равенстве всех участников перед законом и судом.

Компетенция определять, конституционный законопроект или нет, принадлежит Конституционному Суду. Поэтому давайте оставим вопросы банковского регулирования Нацбанку, а Конституционному суду – определять конституционность.

Однако этот документ никоим образом не ограничивает права граждан на доступ к суду. Акционер банка может обращаться в суд, оспаривать решения НБУ и требовать компенсации. Никто не препятствует и не запрещает.

Миф 7. Ладно. Тогда он нарушает другую статью Конституции о недопустимости обратного действия законов (статья 58). Законопроект запрещает останавливать ликвидацию даже тех банков, где решение НБУ отменено судом до принятия закона.

Уже действующее законодательство запрещает останавливать ликвидацию банков. Даже по решению суда. Есть исключительный перечень оснований для завершения ликвидации банка, в котором нет пункта относительно решения суда.

Поэтому мы ничего не меняем в текущем законодательстве о выводе банка. Новый закон лишь подтверждает действующие нормы, что ликвидацию банка нельзя остановить по решению суда.

Миф 8. Это будет диктат Нацбанка и наделение его сверхполномочиями!

Никакого расширения полномочий Нацбанка законопроект не предусматривает. Те, кто так говорит, говорят про оформление в нем такого понятия, как "профессиональное суждение" Национального банка. Но профессиональное суждение - это не расширение полномочий. Это способ реализации существующих полномочий. Предоставляется оно НБУ для более эффективной защиты интересов вкладчиков и государства.

Любой государственный орган руководствуется профессиональным суждением в своей работе. И суд тоже, когда принимает решение, руководствуется профессиональным суждением. Но никто не говорит, что у судей есть сверхполномочия?

К тому же профессиональным суждением владеют европейские центральные банки. Оно зафиксировано в евродирективе CRD IV. НБУ должен иметь эту опцию, если Украина продолжает двигаться в Евросоюз.

Миф 9. Закон позволит НБУ уничтожить любой банк и отправить его на "дерибан" в Фонд гарантирования!

Неправда. Законопроект не меняет порядок вывода банков с рынка. Основания, на которых банк может быть выведен, фактически остаются такими же, что и три, и пять лет назад, это: уменьшение капитала, потеря ликвидности банком, невозможность возвращать деньги вкладчикам.

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Миф 10. Законопроект легализует схему вывода украинской земли под иностранцев через рейдерство банков.

В проекте закона нет ни одной нормы о продаже залога неплатежеспособного банка в виде земли. Этот закон вообще не касается продажи имущества и не связан с рынком земли. Никакой связи.

Если такая "схема" действительно планируется, то что мешает ее реализовать сейчас, не дожидаясь закона? Ведь и сегодня банки могут изымать землю, могут ее продавать на аукционе. И год назад могли, и пять лет назад тоже. Земля – это тоже залог. И если кредит не обслуживается, ее изымают, а потом продают. Главная функция банков – это кредитное посредничество, а не аккумуляция земельных участков у себя на балансе.

Основными требованиями МВФ остаются закон о банковской деятельности и земельная реформа. Если с реформой парламент все-таки справился, то "банковский закон" до сих пор достаточно успешно блокирует олигарх Игорь Коломойский.

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