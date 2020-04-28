В Нацбанке объяснили, какие платежи граждан будут проверять дополнительно

Будут идентифицировать плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн storage.dtkt.ua

Сегодня вступает в силу закон о финмониторинге. У украинцев уже возникло немало вопросов, как закон скажется на популярной финансовой операции - переводе денег. В Нацбанке объяснили, как изменения повлияют на финансовые операции граждан.

Что изменится для людей?

Закон существенно не изменит жизнь 95% клиентов банков, ведь они уже идентифицированы

Принимался он для того, чтобы испортить жизнь схемщикам, а не усложнить жизнь простым людям

Те, изменения, которые прописаны в законе, все участники финансового рынка могут внедрить до конца года. Для этого есть переходный период. В случае нарушений, Национальный банк гарантирует адекватное отношение и понимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минфин снова начал продавать ценные бумаги

Повлияет ли ограничение на оплату коммунальных услуг?

Ничего нового. Идентификация плательщика коммунальных услуг не нужна, как и других простых платежей. Оплачивать коммунальные можно без ограничений по сумме.

Как переводить деньги с карты на карту? Есть ли ограничения по сумме?

Никаких изменений для переводов с карты на карту. Свободно переводите 10 тыс. грн, так и 25 тыс. грн (в пределах сумм, разрешенных банком). У банка уже есть вся информация о владельце карты. Это идентифицированный продукт.

А наличными положить такие деньги более 5 тыс грн через терминал можно?

Положить наличные на карту можно в отделении банка. Для этого нужен паспорт.

Другой способ - перевод через терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных. Если такое устройство имеет считыватель данных с карты, то операцию можно сделать и на 10 тыс. грн и на 20 тыс. грн.

Если же такого считывателя нет, и верификацию провести невозможно, то все в пределах лимита до 5 тыс. грн. Те финансовые компании, которые не оборудовали терминалы считывателями, будут иметь время это сделать до конца года.

Как пополнить карту через терминал?

До 5 тыс. грн без идентификации. От 5 тыс. - в отделении или через ПТКС, что технологически может обеспечить проверку плательщика.

Не заблокируют ли карту, если перевести дважды или трижды по 5 тыс. грн через терминал?

Единичные переводы на 10 или 20 тыс. грн не интересуют тех, кто их проверяет. И потребности в подтверждении происхождения средств здесь нет.

Закон о финмониторинге - о другом. Банки должны фокусироваться на самых высоких зонах риска - операциях свыше 400 тыс. грн, а также на необычных операциях клиентов. Например, клиент занимается 10 лет торговлей овощами, а затем переводит деньги за оплату металлолома на сотни тысяч гривен. Это странная, без сомнения операция. Стоит обратить внимание на этот экзотический случай.

Покупаю телевизор в интернет-магазине за 40 тыс. грн. Какие здесь "подводные камни"?

Если платите картой - ничего нового. Если доставка телевизора будет через почтового оператора, а оплата наложенным платежом - то вспоминаем о правилах работы с наличными. Почтовик попросит у вас личные документы.

Как быть с переводом из-за рубежа на валютный счет? Есть ли лимиты?

Вы уже идентифицированный клиент, если у вас есть валютный счет в банке. Никаких лимитов и ограничений законом о финмониторинге не установлено.

Хочу перевести 10 тыс. грн международной системой переводов. Нужна ли идентификация?

Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту нужно иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

Иду в отделение банка сделать перевод на 100 тыс. грн или открывать депозит на 150 тыс. грн. Взял паспорт. Справка о доходах нужна?

Нет, не нужна. Мы всегда говорили банкам, что клиенты не должны предоставлять информацию об источниках происхождения средств по простым операциям на "допороговые" суммы.

Подтверждать происхождение средств надо лишь во время крупных операций - более 400 тыс. грн. Подход к изучению источников происхождения не изменился.

А если перевод на 500 тыс. грн? А источников происхождения нет. Заблокируют ли счет, а средства на нем - "заморозят"?

Банк безосновательно не блокирует счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию. Вы же когда открывали счет, то и заполняли анкету, указывали информацию о себе и доходы. Банк знает историю операций клиента и знает, какие операции являются привычными для него.

Согласитесь, странно, если студент ежемесячно получает стипендию в 1 тыс. грн, а потом покупать квартиру за 1 млн грн! В то же время абсолютно нормальной это будет операция для клиента со средним или выше среднего уровнем доходов.

Как пользоваться электронным кошельком? Слышал, что отныне нужна идентификация. А для пополнения мобильного счета тоже нужна?

Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков нужна. Но не таких кошельков, используемых для оплаты мобильных услуг. Для них сделано исключение в законе.

Проверять нужно владельцев кошельков, которые покупают через них товары или платят за услуги. Для этого также есть время до конца года. Нужны документы: паспорт и идентификационный код. Операции через е-кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.

С февраля 2020-го полиции, налоговой, прокуратуре, Службе безопасности, Антикоррупционному бюро и государственному бюро расследований упростили доступ к банковской тайне. Это предусматривают изменения в закон "О банках и банковской деятельности". Больше не нужно решения суда, чтобы получить информацию о счетах предпринимателей и физических лиц. Достаточно направить письменный запрос в банк. Банкиры не обязаны предупреждать владельцев счетов, что их деньгами интересовались.