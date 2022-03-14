В Нацбанке назвали сумму, собранную в поддержку армии ВСУ

На 14 марта украинцы и граждане других стран перечислили на спецсчет для поддержки Вооруженных сил Украины 11,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества. В частности, из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира", - говорится в сообщении.

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Из этой суммы почти 3,4 млрд. грн. в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте. Остаток средств на спецсчете НБУ составляет около 145,8 млн грн.

С полученных на спецсчете средств Национальный банк уже перечислил на нужды военных около 11,5 млрд грн. Куда они пошли – ниже на фото.

Автор: НБУ

Остаток средств на спецсчете НБУ составляет около 145,8 млн грн, то есть 1% от собранной суммы. Счет можно пополнить по реквизитам.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.