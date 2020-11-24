В МВФ выступили против налога на выведенный капитал

Введение налога на выведенный капитал связано с рядом рисков. Фото: unsplash

Введение налога на выведенный капитал и отказ от налога на прибыль предприятий связаны с рядом рисков.

Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда, передает УНИАН.

"Налоговая политика в Украине работает сразу по 2 направлениям. С одной стороны, за эти годы была проделана значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы. С другой - ставятся под сомнение основные принципы существующей системы, поскольку рассматривается внесение в нее фундаментальных изменений", - отмечается в докладе.

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В МВФ добавили, что был улучшен сбор налога на прибыль с учетом международных аспектов, но звучат настойчивые призывы отменить налог на прибыль предприятий. Предлагается заменить его налогом на выведенный капитал. В МВФ неоднократно выступали против такого изменения.

"Стремление ввести налог на выведенный капитал не утихло, даже если речь будет идти о частичном внедрении как компромиссном решении. Однако с технической точки зрения это вряд ли устойчиво. Введение его для мелких налогоплательщиков, или в нескольких регионах с небольшой налоговой базой связано с рядом рисков. У компаний появятся стимулы разделиться, чтобы воспользоваться преимуществами системы, перераспределить прибыль за счет трансфертного ценообразования и перенаправить инвестиции, а не увеличивать их", - подчеркнули в МВФ.

В 2020 году не следует ждать получения нового транша от МВФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.