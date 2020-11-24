В МВФ выступили против налога на выведенный капитал

Введение налога на выведенный капитал и отказ от налога на прибыль предприятий связаны с рядом рисков.
Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда, передает УНИАН.
"Налоговая политика в Украине работает сразу по 2 направлениям. С одной стороны, за эти годы была проделана значительная работа по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы. С другой - ставятся под сомнение основные принципы существующей системы, поскольку рассматривается внесение в нее фундаментальных изменений", - отмечается в докладе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На рождественские праздники возможен полный локдаун
В МВФ добавили, что был улучшен сбор налога на прибыль с учетом международных аспектов, но звучат настойчивые призывы отменить налог на прибыль предприятий. Предлагается заменить его налогом на выведенный капитал. В МВФ неоднократно выступали против такого изменения.
"Стремление ввести налог на выведенный капитал не утихло, даже если речь будет идти о частичном внедрении как компромиссном решении. Однако с технической точки зрения это вряд ли устойчиво. Введение его для мелких налогоплательщиков, или в нескольких регионах с небольшой налоговой базой связано с рядом рисков. У компаний появятся стимулы разделиться, чтобы воспользоваться преимуществами системы, перераспределить прибыль за счет трансфертного ценообразования и перенаправить инвестиции, а не увеличивать их", - подчеркнули в МВФ.
В 2020 году не следует ждать получения нового транша от МВФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.
Комментарии